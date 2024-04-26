Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

26.04.2024 17:01
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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