Elazığ'da Eğitim Ziyaretleri

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Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Keban ilçesinde ziyaretler yaptı.

Kaymakam Furkan Atalık'ı makamında ziyaret eden Yiğit, görüşmede Atalık'a İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Hasat Zamanı" adlı dergiyi hediye etti.

Daha sonra Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Hasbihale Geldik Projesi" kapsamında Öğretmenler Odası Programı'na katılan Yiğit, öğretmenlerle bir araya gelerek, kitap tahlili yaptı.

Yiğit, programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre'ye makamında ziyarette bulundu.