Elazığ'da Fabrika Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Elazığ'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Fabrika Yangını: Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?