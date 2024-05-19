Elazığ'da Fransız heykeltıraşın yaptığı heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Fransız heykeltıraşın yaptığı heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi

Elazığ\'da Fransız heykeltıraşın yaptığı heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi

Elazığ'da Karagöz Sanatevi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Keban ilçesinin Nimri köyünde Fransız heykeltıraş Marc Pedoux'un yaptığı 'Ab-ı Hayat' adlı 'kulluk' heykelinin açılışı törenle yapıldı. Proje, köyde bulunan kullukların yeniden canlandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Heykelin açılış törenine Keban Kaymakamı, Fransız sanatçı Pedoux ve diğer yetkililer katıldı.

19.05.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Keban ilçesinin Nimri köyü kırsalında Fransız heykeltıraş Marc Pedoux'un yaptığı "Ab-ı Hayat" adlı "kulluk" heykelinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eski çağlarda farklı medeniyetler tarafından merasim alanı, adak yeri, yön işareti olarak ya da dini ritüellerde kullanılan obolar, farklı toplumlarda ovo, ova, oba gibi isimlerle de anılırken Elazığ çevresinde "kulluk" olarak adlandırılıyor.

Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Nimri köyü kırsalında kalıntılarına rastlanan kulluklar, köy sakinlerinden Kenan Öztürk'ün uyguladığı "Nimri Kullukları Sanat Projesi" ile yeniden canlandırılıyor.

Projeye destek vererek Elazığ'a gelen 75 yaşındaki Fransız heykeltıraş Pedoux'un hazırladığı heykelin açılışı için düzenlenen törene katılan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bu sanat projesinin 2016 yılında başladığını belirtti.

Kullukların Orta Asya'dan gelen bir Türk geleneği olduğunu ifade eden Atalık, "Sağ olsun Kenan hocamız 2016'da başlattığı projeye bu sene Fransa'dan gelen heykeltıraşın eserini de kattı, köyümüze güzel bir eser daha kazandırdı." dedi.

Projeyi hayata geçiren Öztürk ise her yıl düzenlediği sanat çalışmalarıyla köy kırsalında farklı sanatçılar tarafından "kulluk" adı verilen heykeller yapılmasına olanak sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Marc Pedoux, Fransa'da doğada sanat akımının öncülerinden biri. Kendisi akademi mezunu ve profesyonel heykeltıraş. Aynı tipte Alp Dağları'nda kulluklar yapıyordu. Böyle bir projeye katılmak istediğini belirtti. 6 Mayıs'ta köyümüze gelerek 15 günlük bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda 'Ab-ı Hayat' adını verdiği eserini ortaya çıkardı."

Fransız sanatçı Pedoux ise Türkiye'de Nimri köyünde bu eseri hazırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Törene, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Elazığ, Keban, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Fransız heykeltıraşın yaptığı heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri bulundu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:28:55. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Fransız heykeltıraşın yaptığı heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement