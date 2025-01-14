Elazığ\'da Freni Unutulan Kamyon 3 Araca Çarptı

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ELAZIĞ'da şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket edip 3 araca çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket etti. Kamyon, yol kenarında park halindeki plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile 23 LU 545 plakalı hafif ticari araç ve 23 TD 984 plakalı bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kamyon şoförü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,