Elazığ\'da Gasp Şüphelileri Tutuklandı

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ELAZIĞ'da gasp olaylarına karıştığı tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-19 Ekim arasında kentte meydana gelen 2 gasp olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Saha ve kamera incelemelerinde, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gasp ettikleri 1 cep telefonu, 3 kredi kartı ve 1 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ Elazığ,