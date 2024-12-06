Elazığ'da Gebe İnek Kuyuya Düşünce İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Gebe İnek Kuyuya Düşünce İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Elazığ'da, yaklaşık 3 metrelik bir kuyuya düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. Olay, Akçakiraz beldesinde yaşandı ve itfaiye ekipleri, ineği başarılı bir şekilde sahibine teslim etti.

06.12.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen gebe inek için zamanla yarıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da, yaklaşık 3 metrelik çukura düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre gebe inek, Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde evin bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü gören ve kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan belde sakinleri, başarısız olunca durumu Akçakiraz Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Elazığ Belediyesi itfaiyesinden destek istedi. Merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri güçlükle hareket eden gebe ineği halat bağlayarak iş makinası yardımıyla düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akçakiraz, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Gebe İnek Kuyuya Düşünce İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
08:58 Gaziantep’te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
08:43 Hama’yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad’ın heykelini yıktı Hama'yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 00:32:10. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Gebe İnek Kuyuya Düşünce İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.