Elazığ'da Geçici Hayvan Bakımevi'nde 9 Bin Hayvan Tedavi Edildi

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Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 9 bin hayvan tedavi edildi

ELAZIĞ - Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 7 yılda 9 bin 473 kedi ve köpek tedavi edilirken 2 bin 355'i ise sahiplendirildi.

Elazığ'da 2017 yılında 30 dönüm üzerine kurulan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesinde 2 veteriner, 1 tekniker olmak üzere 11 personelin görev yapıyor. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor. Uzman hekimler tarafından 7-24 bakımları yapılan hayvanlar, kaliteli bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 7 yılda kedi ve köpek olmak üzere toplam 9 bin 473 hayvan tedavi edilirken 2 bin 355 hayvan ise sahiplendirildi.

Tesis hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Kübra Yazgan Ünal, "Bakım evimize ait bir hayvan toplama ekibimiz var. Bu ekibimiz 7-24 sahada çalışma halindedir. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları üzerine ekibimiz gidiyor, yaralı veya bakıma muhtaç halde olan hayvanı alıp bakım evine getiriyor. Yaralı ise tüm muayeneleri yapılıyor ve tedavi süreci başlıyor. Bakıma muhtaç ise yaşamını burada devam ettiriyor. Gelen her hayvana bakıyoruz. Kısırlaştırma olgunluğuna erişmişse kısırlaştırma operasyonu yapılıp tüm aşıları yapılıyor. Sahiplendirilene kadar misafir ediyoruz. 2017 Şubat ayından itibaren toplam kısırlaştırma sayımız köpekte 6 bin 197'dir. 2 bin 355 kedi ve köpeği sahiplendirdik. Toplam kedi ve köpek tedavi sayımız ise 9 bin 473 oldu. Ayrıca bakım evimiz salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00 ile 15.00 arası halka açıktır. Vatandaşlarımız gelip ziyaret edebilir. Ziyaretler esnasında istedikleri kedi ve köpekleri sahiplenebilirler" dedi.