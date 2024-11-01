Elazığ'da Hurda Yangını

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Elazığ'da hurda atıklar alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yol üzerinde bulunan birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Olay sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde bulunan birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevler çevreden de fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayın çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.