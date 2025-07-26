Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan M.E. (49), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İnşaat İşçisi Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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