Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, T.Z.C. ve G.A'nın iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 130 bin 270 makaron ve 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, adalete güvenin tesis edilmesi ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Tunç, hakim ve savcıların adaletin tecelli etmesi için mücadele verirken, personelin de onlara destek olduğunu vurguladı. Ayrıca, fiziki mekan ihtiyacının büyük ölçüde tamamlandığını ve mevzuatın sürekli olarak yenilendiğini ifade etti.
Karaman'da 3 ay önce çalınan bir römork, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çalışmalar sonucunda römork, il merkezinde bir şahsın arazisinde bulundu ve daha sonra gerçek sahibine teslim edildi.
Kars'ın Sarıkamış ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıkamış'ta kar yağışıyla birlikte ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar karları temizlemek için çalışmalara başladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de kar etkili oldu ve cadde, sokaklar ve parklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Rize'ye 13 milyar 964 milyon 585 bin 888 liralık yatırım yapıldığı açıklandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'deki derelerin ıslah edilmesi için büyük bir çaba harcandığını belirtti. Rize'de yapılan çalışmalar sonucunda 83 dere ıslahı gerçekleştirildi ve 158 yerleşim yeri ile 17 bin 79 dekar arazi taşkınlardan korundu. Ayrıca Rize'de taşkın kontrol işlerinin devam ettiği ve içme suyu projelerinin tamamlandığı ifade edildi.
Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, batan bottan denize düşen göçmenleri hem denizden hem de havadan dron ile arıyor. Kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Merkezefendi Belediyesi, Gültepe Mahallesi'nde binlerce kişinin katılımıyla toplu iftar programı düzenledi. İftar programında tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi de yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?