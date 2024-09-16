Elazığ'da Kadın Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gazi Caddesi'nde önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Pınar Ş. (50) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kadının cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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