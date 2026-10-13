Elazığ\'da Kamu Personeline Mali Mevzuat Eğitimi

Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik mali mevzuat eğitimi başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve kentte faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen mali mevzuat eğitim programı, İl Özel İdaresi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bakanlık uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, kamu kurumlarının mali iş ve işlemlerinde görev alan personele kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Eğitim programı kapsamında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Zararı, Ön Mali Kontrol ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği başlıklı konular ele alınıyor.

Programla, kamu personelinin mali mevzuat konusundaki bilgi ve yetkinliğinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve kurumlar arasında uygulama birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.