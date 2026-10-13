Elazığ'da Kamu Personeline Mali Mevzuat Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Kamu Personeline Mali Mevzuat Eğitimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da Kamu Personeline Mali Mevzuat Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik mali mevzuat eğitimi, İl Özel İdaresi ev sahipliğinde başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca verilen eğitimde personele 5018 sayılı Kanun ve Kamu Zararı gibi konular anlatılıyor.

Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik mali mevzuat eğitimi başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve kentte faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen mali mevzuat eğitim programı, İl Özel İdaresi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bakanlık uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, kamu kurumlarının mali iş ve işlemlerinde görev alan personele kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Eğitim programı kapsamında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Zararı, Ön Mali Kontrol ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği başlıklı konular ele alınıyor.

Programla, kamu personelinin mali mevzuat konusundaki bilgi ve yetkinliğinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve kurumlar arasında uygulama birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığıİl Özel İdaresiElazığEğitimGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:32:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kamu Personeline Mali Mevzuat Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei