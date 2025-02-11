Elazığ\'da Kardan Kapanan 17 Köy Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

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ELAZIĞ'da kardan kapanan 17 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.