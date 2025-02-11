ELAZIĞ'da kardan kapanan 17 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kardan Kapanan 17 Köy Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?