Elazığ'da Kayısı Hasadı Coşkusu - Son Dakika
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Elazığ'da Kayısı Hasadı Coşkusu

Elazığ\'da Kayısı Hasadı Coşkusu
13.07.2026 19:57
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Elazığ'da bu yıl 66 bin ton kayısı hasadı yapılıyor. Üreticiler bereketli bir sezon geçiriyor.

Elazığ'da 110 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan kayısıda hasat sürüyor.

Rakım, iklim ve toprak özellikleriyle verim ve aroma açısından kaliteli kayısıların yetiştiği kentte, uzun yıllar ortalamasına göre yılda yaklaşık 66 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl zirai dondan dolayı kayısı üretiminin neredeyse olmadığı kentte, bu yıl üreticiler bereketli bir hasat sezonu geçiriyor.

Kentte kayısı yetiştiriciliğinin yüzde 95'inin gerçekleştiği Baskil ilçesinin Çavuşlu köyünde, Vali Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Hatipoğlu, hasadın ardından yaptığı konuşmada, tüm üreticilerin harcadıkları emeklerin sonucunda ürün aldıkları hasat zamanının hayırlı ve uğurlu geçmesi dileğinde bulundu.

Daha önce kiraz ve çilek hasadının ardından bu kez kayısı hasadına katıldıklarını aktaran Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Kayısı ilimizde özellikle Baskil ilçemizde çok büyük bir yekun tutan, çiftçilerimiz için önemli bir faaliyet ve uğraşı alanı. İlimizde yaklaşık 110 bin 500 dekar arazide 66 bin 600 ton kayısı üretimi gerçekleşmektedir. Bunun büyük bir kısmı kurutmalık olarak gerçekleşiyor. Geçen yıl bilindiği üzere bölgemiz, don zararından dolayı kayısı üretememişti. İnşallah bu sene geçen yılki zararı telafi ederek çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir harman zamanı geçirmelerini diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin, mübarek olsun diyoruz. Tabi şimdi buğdayın, arpanın, pancarın ve diğer ürünlerimizin de hasatları olacak. Çiftçilerimizin inşallah bereketin en güzeline layık olduklarının inancıyla biz de kendilerine bereketli, bol kazançlı zamanlar diliyoruz."

Programa, Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum müdürleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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