Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çakırkaş köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,