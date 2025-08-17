ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çakırkaş köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
