Elazığ\'da Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.G. idaresindeki 79 ABN 947 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 34 PC 7374 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle F.G'nin kullandığı otomobil takla attı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi.
