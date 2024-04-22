Elazığ'da kaza: Sürücü yaralandı, annesi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da kaza: Sürücü yaralandı, annesi hastanede hayatını kaybetti

Elazığ\'da kaza: Sürücü yaralandı, annesi hastanede hayatını kaybetti

Elazığ'da F.Ç. isimli sürücü, annesini hastaneye götürürken kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücü yaralanırken, annesi kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

22.04.2024 00:18
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Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.

F.Ç'nin kullandığı 44 ADD 074 plakalı otomobil, Vali Fahribey Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile annesi G.Ç. (67) Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.Ç'nin kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği; F.Ç'nin, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da kaza: Sürücü yaralandı, annesi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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