Elazığ'da korkutan ev yangını
ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde çıkan yangın korkuttu.
Yangın Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 2.katında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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