Elazığ\'da Kurtlar Yerleşim Yerine İndi

Elazığ'da yerleşim yerine inen kurtlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Soğuk havaların etkili olduğu Elazığ'da aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için Hankendi köyüne indi. Gece saatlerinde köydeki sokak aralarında ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürü halinde dolaşan kurtların köy çevresinde dolaştığı, ardından sokak aralarından hızla ayrılması yer alıyor.
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