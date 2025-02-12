Elazığ'da yolcu minibüsünün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Zafran Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Minibüs Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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