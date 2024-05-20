Elazığ\'da Orcikli Pizza: Yörenin Tescilli Lezzetiyle Farklı Bir Tat Deneyimi

Güncel

Elazığ'da bir pizza ustası, müşterilerine farklı bir lezzet sunmak için yörenin tescilli lezzeti orcik (cevizli sucuk) ile pizza yapıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde müşterilerine farklı malzemelerle hazırladığı pizzaları sunan 25 yaşındaki Enes Akpunar, bu lezzetlere bir yenisini eklemek istedi.

Genç işletmeci, üzüm suyundan elde edilen şıranın beyaz toprakla mayalandırılıp kazanda unla kaynatılmasıyla elde edilen bulamaca, ipe dizilen ceviz içlerinin batırılması ve güneşte kurutulmasıyla hazırlan orcik ile pizza yapmaya karar verdi.

Pizza hamurunun üzerine İtalyanların dünyaca ünlü Mozzarella peyniri ile dilim dilim kestiği orcikleri yerleştiren Akpunar, taş fırında pişirdiği pizzaları üzerine kıyılmış Antep fıstığı serperek müşterilerine sunuyor.

"Orcik ve peynirin birleşiminden güzel bir lezzet çıkmış"

Akpunar, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır pizza sektöründe çalıştığını, çıraklıktan yetişerek pizza ustası olduğunu söyledi.

Dört yıldır kendi iş yerinde müşterilerine hizmet sunduğunu ifade eden Akpunar, "Bazı restoranların kendisine özgü farklı lezzetleri olduğunu görüyoruz. İş yerimize has farklı bir lezzet ortaya çıkarmak istedim. Orcikli pizza yapmayı düşündüm. Hem lezzet hem de görüntü olarak efsane bir ürün çıktı. Bunun üzerine menümüze ekledim. Müşterilerimiz de çok beğendi." dedi.

Akpunar, bazı müşterilerinin bu lezzeti ana yemek bazılarının da tatlı niyetine tükettiğini anlattı.

Müşterilerden Metehan Apaydın da arkadaşının tavsiyesi üzerine denediği orcikli pizzayı çok sevdiğini belirterek, "Efsane bir tat olmuş. Orcik zaten ilimizin yöresel ürünü. Orcik ve Mozeralla peynirinin birleşiminden çok güzel bir lezzet ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.