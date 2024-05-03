Elazığ'da orman yangınlarıyla mücadele için 'Orman Benim' kampanyası - Son Dakika
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Elazığ'da orman yangınlarıyla mücadele için 'Orman Benim' kampanyası

Elazığ'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında orman içi ve bitişiğindeki alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

03.05.2024 19:06  Güncelleme: 19:30
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Elazığ'da orman yangınlarıyla mücadele için "Orman Benim" kampanyası

ELAZIĞ - Elazığ'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek için orman yolları, yangın önleme şeritleri, orman bakımı, enerji nakil hattı altları yakınında yanıcı etmenlerin temizliği gibi birçok çalışma yürütüyor. Bu çerçevede orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da "Orman Benim" kampanyası düzenlendi. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Fırat Üniversitesi rektörlük kampüsü ormanlık alanında yürütülen kampanya ile ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de katılımıyla orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin yanı başındaki yanıcı maddelerin azaltılması ve çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kampanya ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bugün saat 10.00'da 81 ilde eş zamanlı olarak başlatmış olduğu "Orman benim" etkinliği bugün sayın valimizin de koordinesinde Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin kampüsündeki mevcut ormanda icra etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Malum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınları büyük ölçüde tehdit oluşturmaya başlamıştır. Ülkemizde de orman yangınlarını önlemek amacıyla genel müdürlüğümüz bizlere talimatları şu yönde yangın öncesi eğitimlerin öğrenciden, köy korucularına, jandarma birliklerimize ve vatandaşlara yangın gönüllerine bu eğitimlerin zamanında yapılması yön talimatları olmuştu. Kurum olarak da bizler 8 ilde malum Elazığ Orman Bölge Müdürlüğümüzün alanı Malatya'dan, Hakkari'ye kadar şu an 8 ilde de bu etkinlik orman benim kampanyası uygulamaya geçilmiş ve bugün sizlerle yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması, atılan çöplerin temizlenmesi, kurumuş dalların ve otların alandan temizlenmesi yönünde halkımızda öğrencilerimiz arasında bir bilinçlendirme bir hassasiyet oluşturma ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün bu etkinliği Elazığ'da icra edeceğiz" dedi.

Kampanyaya, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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