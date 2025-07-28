Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.S'nin kullandığı 23 ABE 956 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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