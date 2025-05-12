ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde saman balyaları, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kovancılar ilçesine bağlı Karaman köyünde istiflenen saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Saman Balyaları Yangını - Son Dakika
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