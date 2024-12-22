Elazığ\'da Şantiyede Konteyner Yangını: 3 İşçi Yaralandı

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ELAZIĞ'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi de dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Yurtbaşı beldesinde, Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisinde bulunan bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 işçi, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,