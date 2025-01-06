Elazığ\'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Güney çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,