Elazığ\'da sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Şırnak'tan kente gelen araçta gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisi üzerinde çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın stepnesi ve bazı kısımlarına gizlenmiş 610 paket kaçak sigara ele geçirdi, 2 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.