Elazığ'ın Baskil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Beşbölük köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A.K. (74) kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?