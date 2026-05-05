Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Beşbölük köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A.K. (74) kurtarılamadı.