Elazığ'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Elazığ\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Elazığ-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil ile Z.Ç'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, Z.Ç. ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ile 4 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

24.05.2024 17:43
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun 45. kilometresinde, Z.Ç'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardan birinde bulunan H.Ç. olay yerinde, sürücülerden Z.Ç. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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