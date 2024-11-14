Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 179,82 gram metamfetamin, 104 gram kannabinoid, 223 sentetik ecza, 1,54 gram esrar, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.