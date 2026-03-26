Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Takibe alınan bir şüphelinin üst ve çanta aramasında 6 bin 395 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?