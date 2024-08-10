Elazığ\'ın Keban ilçesinde yangın çıktı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.