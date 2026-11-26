Elazığ Karakoçan'da su samuru balık avladı! Peri Çayı'nda yediği anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ ile Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda su samuru, avladığı balığı yerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkisinde görüntülenen anlar, bölgede bulunan Kenan Çavundur tarafından kayda alındı.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Peri Çayı'nda su samuru, avladığı balığı yerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ ile Tunceli sınırında bulunan, Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkisindeki Peri Çayı'nda su samuru görüldü. Suda avladığı balığı kayalıkların üzerinde yerken görüntülenen su samurunun o anları, bölgede bulunan Kenan Çavundur tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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