Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonunda düzenlendi.

Kaymakam Onur, muhtarlar tarafından talep edilen konuların ve sorunların zaman içerisinde çözümüyle ilgili çalışacaklarını belirtti.

Toplantıda, bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.