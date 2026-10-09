Elazığ Keban'da öğrencilere gıda kaybı, israfı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ Keban'da öğrencilere gıda kaybı, israfı ve güvenliği eğitimi verildi

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Elazığ Keban\'da öğrencilere gıda kaybı, israfı ve güvenliği eğitimi verildi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce düzenlenen programda öğrencilere gıda kaybı ve israfı ile gıda güvenliği eğitimi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, eğitim için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, "Gıda kaybı ve israfı" konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere "Gıda kaybı ve israfı" ile "Gıda güvenliği" konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre farkındalık eğitimi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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