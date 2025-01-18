Elazığ Kent Müzesinde Asırlık Çizmeler - Son Dakika
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Elazığ Kent Müzesinde Asırlık Çizmeler

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Elazığ Kent Müzesinde, 1925 yılına ait körüklü çizmeler sergilendi ve ilgi gördü.

18.01.2025 16:40
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Kent Müzesinde sergilenen asırlık çizmeler vatandaşların ilgisini çekiyor

ELAZIĞ - Elazığ Kent Müzesinde 1925 yılında kentin ilk taksi ve kamyon şoförlerinden Mustafa Atik'e ait körüklü çizmeler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çizmeler tarih boyunca zengin ağalar tarafından tercih edilen, çıkardığı gıcırtı sesiyle ünlüydü.

Elazığ Kent Müzesi, kent tarihine dair önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. 1925 yıllarına ait, Elazığ'ın ilk taksi ve kamyon şoförlerinden Mustafa Atik'e ait çizme, müzenin envanterine kazandırıldı ve sergilenmek üzere halkla buluşturuldu. 7 ile 10 parçadan oluşan körükler içeren çizme, bir dönemin önemli giyim unsurlarından biriydi ve özellikle ağaların tercih ettiği, gösterişli bir ayakkabı türüydü. At binmeyi kolaylaştıran yapısı ve tamamen doğal malzemelerden üretilmesi nedeniyle belirli bir kesim tarafından yoğun olarak kullanılan bu çizmelerin en dikkat çeken özelliği, gıcırtı sesleriyle ortama giren kişinin itibarını temsil ettiğine inanılmasıydı.

Elazığ Kent Müzesinde Asırlık Çizmeler
Kaynak: İHA

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