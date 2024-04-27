Elazığlılar, uygulamalı hac hazırlık kursunda camileri doldurdu - Son Dakika
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Elazığlılar, uygulamalı hac hazırlık kursunda camileri doldurdu

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hac eğitim seminerine yüzlerce Elazığlı katıldı. İzzetpaşa Camisinde gerçekleştirilen seminerde İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve yardımcıları tarafından hac ibadeti hakkında bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca Elazığ'da 11, 15 ve 28 Mayıs tarihlerinde bin 100 hacı adayının kutsal topraklara gönderilmesi planlanıyor.

27.04.2024 20:08  Güncelleme: 20:17
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Elazığlılar, uygulamalı hac hazırlık kursunda camileri doldurdu

ELAZIĞ - Elazığ İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenledi. İzzetpaşa Camisinde düzenlenen seminere yüzlerce Elazığlı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı hac organizasyonu dahilinde hacca gidecek hacı adayları için hac eğitim seminerleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede il ve ilçe müftülükleri koordinesinde düzenlenen seminerlerde hacı adayları, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Elazığ'da da İl Müftülüğü tarafından, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenlendi. İzzetpaşa Camisinde düzenlenen seminerde İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve yardımcıları tarafından, katılımcılara hac ibadeti hakkında bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunuldu.

Öte yandan Elazığ'da, 11, 15 ve 28 Mayıs tarihlerinde toplamda bin 100 hacı adayının kutsal topraklara gönderilmesi planlanıyor.

"15 yıldır sıra bekliyorum"

Kutsal topraklara gideceği için heyecanlı olduğunu dile getiren hacı adaylarından Fikret Çelik, " Heyecanlıyım ve çok gururluyum. 15 yıldır sıra bekliyorum. Nihayet Allah, nasip etti. Asılda değil de yedekten çıktı. Bütün İslam aleminin, benim gibi oraya gitmesini temenni ediyorum. Gidiyoruz ama inşallah huzurlu olarak Allah bizi affeder. Elazığlı hemşehrilerime selamlarımı sunuyorum. Bilakis esnaflardan helallik dilerim. İnşallah, iyi olur" dedi.

72 yaşındaki Nurettin Bulut ise "Hacca ilk kez gideceğim. Allah, nasip ederse eşimle beraber gidiyoruz. Hayırlısıyla rabbim bütün ümmeti Muhammed'e nasip, hacımızı da kabul eder. Bugün de İzzetpaşa Camisinde müftülüğümüzdeki hocalarımızda bilgi alıyoruz. Allah, hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığlılar, uygulamalı hac hazırlık kursunda camileri doldurdu - Son Dakika

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