Elbistan'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elbistan'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, zihinsel engelli bir kişi evinin yanındaki elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı. Yakınları tarafından direkten indirilemeyen kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ancak itfaiye merdiveni uzatılırken akıma kapılan kişi 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15.07.2024 23:47
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.

Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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