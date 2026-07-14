Elbistan\'da Elektrikli Araç Kaza Yaptı

Kaza, Elbistan ilçesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 46 AJA 354 plakalı elektrikli

araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon

hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile

çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü M.B. ile

araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.











İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk

edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar

ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.