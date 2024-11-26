Elektrik Kesintisi Sonrası Solunum Cihazı Çalışmayan Hasta UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Elektrik Kesintisi Sonrası Solunum Cihazı Çalışmayan Hasta UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı

Elektrik Kesintisi Sonrası Solunum Cihazı Çalışmayan Hasta UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, elektrik kesintisi sonrası solunum cihazını çalıştıramayan 82 yaşındaki Asiye Sançar, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ekipler, zorlu koşullara rağmen gerekli müdahaleyi yaparak hastayı kurtardı.

26.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde yaşadığı elektrik kesintisi sonrası solunum cihazını çalıştıramayan Asiye Sançar'ı (82), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ambulansla hastaneye götürdü.

Çarşıköy Mahallesi'nde rahatsızlığı nedeniyle oksijen cihazı kullanması gereken Alzheimer hastası Asiye Sançar, elektrik kesintisi sonrası problem yaşadı. Elektrik geldikten sonra da cihazı çalıştırmayı başaramayan Sançar'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine adrese UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 santimetrelik kar olan yolu ve devrilen ağaç dallarını temizleyip, 23 kilometre yol katederek eve ulaştı. Ekipler, solunum cihazını çalıştırıp, Sançar'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elektrik Kesintisi Sonrası Solunum Cihazı Çalışmayan Hasta UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik Kesintisi Sonrası Solunum Cihazı Çalışmayan Hasta UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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