Elektrikli araçlarda batarya değişim ücretleri cep yakıyor

Elektrikli araçlarda garanti süresi dolan bataryalar, yetkili servislerde 300 bin TL'den başlayıp premium modellerde 1.5 milyon TL'yi aşan değişim faturalarına yol açıyor. Bu durum, ikinci el piyasasında araçların değerini düşürüyor.

Sanayide yeni bir pazar doğdu: 'EV Garajları' arızalı hücreleri tek tek değiştirerek maliyeti 80-150 bin TL'ye indiriyor. Ancak bu işlemler, yüksek voltaj riski ve termal kaçak tehlikesi nedeniyle uzmanlık gerektiriyor.

İkinci el piyasasında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı: 'BMS sıfırlama' ile batarya sağlığı yüzde 60'tan yüzde 95'e çıkarılıyor. Uzmanlar, tüketicilerin araç alırken hücre testi yaptırmasını ve onarım için sertifikalı ustaları tercih etmesini öneriyor.