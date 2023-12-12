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Elektrikli battaniye patlaması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli battaniye patlaması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale eden çift, yangını büyümeden söndürdü ancak Şakir Kılıç elinden yaralandı.

Elektrikli battaniye patlaması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaralandı
12.12.2023 - 20:09,
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KASTAMONU'da elektrikli battaniyenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Olay, sabah erken saatlerde Tosya ilçesinde meydana geldi. Sabah namazına uyanan Melek Kılıç, elektrikli battaniyenin fişini takarak mutfağa gitti. Kılıç, mutfakta iken yüksek bir sesle patlayan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Patlamanın ardından yatağın alev aldığını gören Melek Kılıç ve eşi Şakir Kılıç yangına müdahale etti. Çift, çıkan yangını kendi imkanları ile büyümeden söndürdü. Müdahele esnasında Şakir Kılıç elinden yaralandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elektrikli battaniye patlaması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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