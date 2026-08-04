Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Kazadan Kaçtı
İnegöl'de cep telefonuna bakarken kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı, anlar kamerada kaydedildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cep telefonuna bakarken, elektrikli bisikletiyle, park halindeki motosiklet ile otomobile çarpan sürücü kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında cep telefonuyla ilgilenerek elektrikli bisikletiyle ilerleyen sürücü, park halindeki motosiklet ile otomobile çarptı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü ise elektrikli bisikletiyle olay yerinden kaçtı.
Kaynak: DHA
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