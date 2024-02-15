Kastamonu'da elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için yas - Son Dakika
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Kastamonu'da elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için yas

Kastamonu\'da elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için yas

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Necla Şimşek, 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

15.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Kaçan otomobil sürücüsü ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için yas - Son Dakika
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