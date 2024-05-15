Eleşkirt'te Ambulansın Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eleşkirt'te Ambulansın Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı

Eleşkirt\'te Ambulansın Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı A.Y. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu hayati tehlike arz ediyor.

15.05.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı.

A.A. idaresindeki ambulans, Eleşkirt Otogar Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı.

Yaya, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi, Eleşkirt, Ağrı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eleşkirt'te Ambulansın Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:31:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eleşkirt'te Ambulansın Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement