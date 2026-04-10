Êlih'te Seracılar Artan Maliyetlerden Dert Yanıyor: 'Üretemez Hale Geldik'

Êlih - Giresîra Beldesi’nde seracılar, artan maliyetlerden dert yanarak, 'Girdi maliyetleri yüzünden üretemez hale geldik' diye belirtti. Türkiye’de ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle birçok sektör, alternatifleri olmadığı için maliyetine de olsa işleri sürdürüp ayakta durmaya çalışıyor. Bu sektörlerin başında da tarım geliyor. Tarımsal ilaçlar ve gübre fiyatlarındaki yüksek maliyetler nedeniyle üreticinin kazancı, büyük emek sarf etmelerine rağmen her geçen yıl daha da eriyor.

Êlih merkeze bağlı Giresîra (Balpınar) beldesinde 2018 yılından beri 4 dönüm araziye kurduğu serada salatalık üretimi yapan Fesih Bozkurt, '2018 yılından beri bir kısmını devlet destekli 4 dönüm yaptığım serada salatalık tarımı yapıyorum. Salatalık fidelerini Mersin’den istedim. Fidelerin tanesini geçen sene 9 TL’ye, bu sene 14 TL’ye aldım. Bir dönüm seraya 2 bin 500 adet fideye giriyor. Bu da yaklaşık 35 bin TL civarı bir fiyat tutuyor. Aynı şekilde her bir dönüm için geçen sene bir ton gübreyi 13 bine alırken bu sene 40 bine alıyorum. Bu nedenle maliyet çok yükseldi' dedi.

Bozkurt, seracılığın emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, 'Sera işi, masraflardan ziyade çok fazla emek isteyen bir iştir. Elimden başka bir şey gelmediği için de mecburen bu işi yapıyorum' ifadelerini kullandı. Tarımsal üretimde maliyetlerin sadece ilaçlarla sınırlı kalmadığını belirten Bozkurt, 'Sulama için kullanılan damlamalar, fidanları asmak için kullanılan ipler ve burada çalışan işçilerin maliyetleri de bizim yükümüz' diye konuştu. Ürün toplama aşamalarında işçi maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen Bozkurt, 'Bir işçinin burada çalışma maliyeti ise bin 300 TL civarıdır' dedi.

Bozkurt, ürün fiyatlarının henüz belli olmadığını ve bu yıl ne kadar kazanacaklarını bilmediklerini ifade ederek, 'Aldığımız ürünleri de meyve-sebze haline götürüp komisyonculara veriyoruz. Onlar da sattıkları ürünlerden yüzde 10 komisyon alıyorlar. Ürün fiyatları da henüz belli değil. Yani bu yıl ne kadara satacağız, ne kazanacağız, onu da bilmiyoruz' diye belirtti.

Daha önce esnaflık yapan ve 3 yıldır da esnaflığı bırakıp Giresîra Beldesi’ne bağlı Segîrka köyünde kiraladığı arsada sera kurup tarıma başlayan Musa Özgün, 'Her bir seranın bana yapılış maliyeti 600 bin TL oldu. Şuan sıfırdan sera yapsak dönüm maliyeti 1 milyonu geçiyor' diye konuştu. Özgün, domates serasına 2 bin 250 fide olduğunu aktararak, bu fidelerin her birini 20 liraya aldığını kaydetti.

Özgün, 'Bu işte nasıl bir kazanç elde edeceğimi bilemiyorum. Yani önümü göremiyorum. Aldığım fide ve kullandığım ilaçların fiyatını dahi çıkaramadım. Geçen yıldan ilaç firmasına 50 bin, fideciye 60 bin borçluyum. Yani geçen yılı sıfır kazançla kapattım' dedi. Yıl boyunca sarf ettikleri emeğin karşılığını almak istediklerini dile getiren Özgün, 'Devletin bu konuda denetim yapmasını istiyoruz. Fiyatlar arasındaki uçurumun düşmesi lazım. Sanırım bu arazilerin büyük bir kısmı tapusuz olduğu için destek vermiyor. Tapulu olsa dahi büyük bir destek vermiyorlar. Çiftçinin hali ortada zaten, bunu herkes de biliyor' diye belirtti.