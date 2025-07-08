Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.
Yeşil Cami önünde hafta içi hizmet veren satış reyonuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.
Tan, ilçe sakinlerini reyona beklediklerini dile getirdi. ???????
Son Dakika › Güncel › Elmalı'da Satış Reyonu Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?