Elmalı'da Tarım Alanları Su Altında Kaldı

21.03.2026 12:09
Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 1500 dönüm tarım arazisi suyla kaplandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Müren Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle yaklaşık 1500 dönüm tarım arazisi suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dron ile görüntülendi.

Bölgedeki su birikintisi kısa sürede geniş bir alana yayılarak adeta doğal bir göl görünümü aldı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar gölü görmek için bölgeye geldi.

Müren Mahallesi'nde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Şakir Aksoy, AA muhabirine yaşanan doğa olayının uzun yıllardır görülmediğini söyledi.

Mahallelerine yıllardır böyle bir yağmur yağmadığını belirten Aksoy, "Bu yıl Allah'ın rahmeti çok güzel oldu. Buna büyük göl diyoruz, bir de küçük göl var. Hem yeraltı suları hem de içme suları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacak. Ektiğimiz mahsuller de daha verimli olacak." dedi.

1974 yılında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Aksoy, o günden bugüne kadar küçük su toplanmaları olduğunu ancak bu yılki gibi büyük bir göl oluşmadığını dile getirdi.

Gölün haziran ayına kadar kalacağına işaret eden Aksoy, "Uzun yıllardır böyle bir su birikintisi oluşmamıştı. Bu gölün su tutması yeraltı sularının canlanması demek. İçme sularını da etkileyecek. Şu anda suyun bulunduğu alan 1500 dönüme yakın alanı kapsıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 13:03:09. #7.12#
