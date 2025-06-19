Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti.

ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

"SONUÇLARIM NEGATİF ÇIKTI"

11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi. Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.

ELON MUSK'A YANIT

Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.