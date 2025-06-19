Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi

Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi
19.06.2025 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü milyarder Elon Musk, Wall Street Journal ve New York Times tarafından uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair yapılan iddialara, uyuşturucu test sonuçlarını paylaşarak cevap verdi. Musk, paylaşımında uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti.

ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

"SONUÇLARIM NEGATİF ÇIKTI"

11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi. Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.

ELON MUSK'A YANIT

Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Musk, geçen ay X'te, "Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor." diye yazmış ve "birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını" kabul etmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Teknoloji, Politika, Magazin, Güncel, Medya, Times, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    delinin maskotu 17 0 Yanıtla
  • erdal altun:
    kimin testi o senin olmadıgı kesin 14 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Acunun amerikan versiyonu.. hiçbirşeyi kendisininki değil.! Proje çocuğu..gençlere rol model ve kullanışlı bi maşası evanjelistlerin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

22:44
İran’dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
20:53
İBB’ye yönelik yeni operasyon dalgası Tutuklu Fatih Keleş’in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
19:18
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi durdu
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 06:16:08. #7.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, uyuşturucu kullandığı iddiasına test sonucuyla yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.